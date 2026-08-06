Italia recurre la negativa de fiscalía suiza a ser parte civil en el caso Crans Montana

"Italia ha interpuesto recurso contra la resolución del 29 de julio que desestima la demanda del gobierno italiano como parte civil en el proceso judicial por el desastre de Crans Montana", indicó este jueves en un comunicado el Ministerio de Exteriores italiano.

El departamento que dirige Antonio Tajani explica que el abogado suizo que representa al Gobierno italiano "ha presentado un recurso exhaustivo y detallado" que "refuta todos los argumentos del juez suizo, que no comparte y que resultan obsoletos incluso a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Según informó la agencia italiana ANSA, este jueves se ha conocido el expediente en el que la Fiscalía de Sión rechaza la solicitud de Italia para sumarse a la acción civil en este caso al considerar que "ni la ciudadanía italiana de varias víctimas ni los gastos incurridos por la República Italiana al prestar asistencia a sus ciudadanos, víctimas de los delitos investigados, son suficientes para otorgarles la condición de parte perjudicada".

El incendio del bar 'Le Constellation' de la ciudad alpina de Crans-Montana durante la fiesta de la pasada Nochevieja fue una de las mayores tragedias en la historia reciente de Suiza, al cobrarse la vida de 41 adolescentes y jóvenes, mientras que 115 quedaron gravemente heridos.

Ese siniestro ha provocado tensiones entre Italia y Suiza por la gestión judicial del caso y el tratamiento dado a las víctimas italianas.

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El pasado abril varias familias de heridos italianos denunciaron haber recibido facturas de gastos médicos expedidas en Suiza, algunas de hasta 70.000 euros, lo que generó gran indignación en Italia.