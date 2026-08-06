Japón realizó en abril la mayor intervención de compra de yenes en un solo día

Los datos trimestrales de la cartera ministerial mostraron que Japón intervino durante tres días de las vacaciones de la Semana Dorada: el 30 de abril y el 4 y 6 de mayo, en una operación que, como ya informó anteriormente, alcanzó los 11,73 billones de yenes (unos 64.200 millones de euros).

La mayor operación tuvo lugar el 30 de abril, cuando ascendió a 6,28 billones de yenes (alrededor de 34.390 millones de euros), superando así el récord anterior en un solo día establecido en abril de 2024.

Además, el 6 de mayo gastó 4,7 billones de yenes (25.740 millones de euros), y el 4 de mayo, 780.200 millones de yenes (4.200 millones de euros).

La mencionada intervención contribuyó a que el yen se recuperara temporalmente, pero no logró revertir su tendencia a la baja, a pesar de que el Banco de Japón (BoJ) subió a mediados de junio los tipos de interés de referencia a corto plazo al 1 %, su nivel más alto en tres décadas.

Ante el continuo desplome de la moneda hasta mínimos históricos, la semana pasada las autoridades japonesas, en coordinación con las estadounidenses, llevaron a cabo una nueva intervención de la que, por ahora, se desconoce el monto.

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La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, subrayó tras confirmar esta acción que no "dudará en realizar nuevas intervenciones coordinadas en el futuro", mientras que destacó la "comunicación fluida" con la parte estadounidense.