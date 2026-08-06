Karol G llega a su nueva era tras conquistar la cima de la música latina

La cantante anunció la fecha de lanzamiento durante su concierto en Toronto tras presentar la inédita canción 'MATADORA' en su audición inaugural de su gira 'Viajando Por El Mundo Tropitour', en Chicago, hacia una nueva etapa musical con la que pone fin a su era latina retro que comenzó con 'Tropicoqueta' un año antes.

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, pasó de ser una de las principales figuras del reguetón a consolidarse como una estrella global con 'Mañana Será Bonito' (2023), tras una trayectoria marcada por éxitos como 'Ahora Me Llama', 'Tusa', 'Bichota' y 'Provenza'.

El disco le valió su primer Grammy estadounidense, además de dos Latin Grammy.

Posteriormente publicó una versión ampliada del proyecto y, en junio de 2025, lanzó 'Tropicoqueta', un trabajo que entonces describió como "el álbum de sus sueños".

Vestida de rumbera, con flores en la cabeza, frutas, plumas, brillos y una estética inspirada en las vedettes de antaño, la cantante reivindicó en ese álbum las raíces musicales latinoamericanas que la acompañaron desde niña, explorando ritmos como la bachata, el merengue, la cumbia, el mambo y el vallenato, entre otros géneros.

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El disco debutó en el número uno de la lista Top Latin Albums de Billboard y en el tercer puesto del Billboard 200, la clasificación que reúne los álbumes más populares de Estados Unidos, consolidando el éxito comercial de la colombiana.

Además, Karol G se convirtió en la primera mujer en colocar 20 canciones de manera simultánea en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

No obstante, la recepción del álbum estuvo marcada por la polarización.

Una parte de la crítica y del público señaló un uso excesivo de sampleos, mientras que otro sector del debate giró en torno a la estética del álbum y, particularmente, del sencillo 'Latina Foreva', al que acusaron de reforzar estereotipos al hipersexualizar a las mujeres latinas.

"Creo que hay diferentes opiniones sobre cómo debería o no debería comportarme en este punto de mi carrera, y a veces es tan confuso que se vuelve difícil de manejar", dijo Giraldo Navarro en una entrevista con Variety.

Las críticas no frenaron el éxito comercial del álbum y en septiembre de 2025 se anunció que la colombiana haría historia como la primera latina en encabezar el Festival de Coachella.

En abril de 2026, Karol G conquistó el escenario del desierto californiano con un espectáculo que combinó la estética colorida de 'Tropicoqueta' con elementos metálicos, en una puesta en escena que parecía anticipar la nueva etapa artística de la cantante.

En paralelo a los logros profesionales, la vida personal de la cantante también estuvo bajo el escrutinio público. Durante los últimos meses de 2025 comenzaron a circular rumores sobre una posible separación del cantante colombiano Feid, con quien mantuvo cuatro años de relación.

En abril, Giraldo Navaro fue la portada de la revista Playboy y en una entrevista con el medio confirmó que se encontraba soltera.

"Siempre he pensado que mis momentos de mayor crecimiento personal (y evolutivos) llegan cuando estoy sola", declaró al medio.

El anuncio de 'No me arrepiento de sentir tanto' también ha despertado expectativas sobre la forma en que la cantante abordará en su nueva música las experiencias personales que han marcado esta etapa de su vida.

En una entrevista con la revista Elle, Giraldo Navarro aseguró que este proyecto abrirá una puerta "más íntima" a su persona.

Antes del estreno del disco la cantante presentó 'MATADORA', un tema de reguetón que resuena con su trabajo anterior; y en su concierto en Washington cantó un tema romántico que lleva el mismo nombre del álbum.

Aunque el disco aún no se ha estrenado, su propuesta visual ya ha generado conversación en redes sociales. Algunos usuarios han comparado las primeras imágenes promocionales de Karol G, en las que aparece con cabello rubio, pantalones de tiro bajo y una estética en tonos azules, con la era visual de 'In the Zone' (2003), el álbum de Britney Spears.

'No me arrepiento de sentir tanto' contará con 14 canciones de las cuales destacan colaboraciones de Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky.