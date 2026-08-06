Kast viaja a la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia

Según informó la Presidencia chilena, Kast sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo de Colombia durante la mañana del viernes para luego atender a periodistas acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackena.

El mandatario chileno fue uno de los primeros líderes del continente en saludar el triunfo de De la Espriella, que salió vencedor el pasado 21 de junio en una ajustada segunda vuelta, señalando que con su victoria "comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad".

Además de Kast, participarán de la ceremonia de posesión otros mandatarios de la región ideológicamente afines a De la Espriella, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Rodrigo Paz, de Bolivia; y Luis Abinader, de República Dominicana.

Líder del movimiento Defensores de la Patria, De la Espriella ganó la Presidencia de Colombia tras obtener el 49,7 % de los votos en segunda vuelta, frente al 48,7 % logrado por su adversario de izquierdas Iván Cepeda, según la Registraduría Nacional.

Su triunfo electoral es el último capítulo del avance de fuerzas de ultraderecha y derecha tradicional en Latinoamérica y el Caribe, tendencia que gobierna en 12 países y tiene por denominador común propuestas de mano dura en seguridad pública, recortes fiscales y una alianza internacional que se proyecta hacia la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.