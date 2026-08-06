La Bolsa de Fráncfort se estabiliza y cierra casi plana tras buenos resultados de empresas

El DAX 40 subió hoy un 0,05 % y terminó en 26.140,13 puntos, por encima de los 26.126,30 puntos de la víspera.

El selectivo de las medianas empresas, el MDAX, subió un 0,01 %, hasta los 32.431,12 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX ganó un 1,37 %, hasta 4.000,99 puntos.

Empresas importantes como Siemens, Deutsche Telekom o Commerzbank reportaron hoy beneficios, mientras que la cartera de pedidos de la industria alemana aumentó en junio un 3,1 % con respecto al mismo mes del año anterior, según informó la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Irán, que anunció ayer un acuerdo con Omán para abrir una nueva ruta en el estrecho, aseguró haber recibido mensajes de Washington en los que expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio.

Sin embargo, Teherán y Mascate todavía no han hecho pública la declaración conjunta sobre ese entendimiento.

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Deutsche Telekom ganó un 6,13 % tras reportar ganancias en su informe financiero trimestral, igual que el fabricante de bienes de consumo Henkel, que subió un 3,92 %.

La tienda de ropa por internet Zalando se revalorizó por su parte un 2,78 %.

Por el contrario, el portal inmobiliario Scout24 bajó un 5,89 %, la tecnológica Siemens cedió un 4,27 % por la recogida de beneficios, pese a sus buenos resultados, y la armamentística Rheinmetall bajó un 3,76 %.