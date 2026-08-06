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06 de agosto de 2026 a la - 13:25

La Bolsa de Londres baja un 0,19 % lastrada por el sector financiero y el de defensa

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Londres, 6 ago (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,19 %, tras dos sesiones al alza, lastrada por las cotizadas del sector financiero y del de la defensa, en un contexto de optimismo renovado en Oriente Medio tras el acuerdo alcanzado entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz.

Por EFE

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 20,41 puntos, hasta los 10.867,89, mientras que el secundario, el FTSE 250, subió un 0,25 % o 62,79 puntos, hasta los 24.695,42.

El fondo de inversión Tritax Big Box Reit fue el peor parado de la sesión, tras caer un 4,19 %, junto con la empresa de información y análisis Relx, que cedió un 4,13 %, y el bróker financiero IG Group, que descendió un 2,81 %.

Completando la lista de perdedores también se encontraron las contratistas militares Melrose Industries y Rolls Royce Holdings, cuyas acciones descendieron un 2,79 % y un 2,36 % respectivamente.

En el lado positivo finalizaron la empresa minorista de bebidas alcohólicas Diageo, que sumó un 5,58 %, la aseguradora Admiral Group, que avanzó un 5,23 % y la compañía de telecomunicaciones Vodafone Group, que mejoró un 4,28 %.