La Bolsa de Londres baja un 0,19 % lastrada por el sector financiero y el de defensa

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 20,41 puntos, hasta los 10.867,89, mientras que el secundario, el FTSE 250, subió un 0,25 % o 62,79 puntos, hasta los 24.695,42.

El fondo de inversión Tritax Big Box Reit fue el peor parado de la sesión, tras caer un 4,19 %, junto con la empresa de información y análisis Relx, que cedió un 4,13 %, y el bróker financiero IG Group, que descendió un 2,81 %.

Completando la lista de perdedores también se encontraron las contratistas militares Melrose Industries y Rolls Royce Holdings, cuyas acciones descendieron un 2,79 % y un 2,36 % respectivamente.

En el lado positivo finalizaron la empresa minorista de bebidas alcohólicas Diageo, que sumó un 5,58 %, la aseguradora Admiral Group, que avanzó un 5,23 % y la compañía de telecomunicaciones Vodafone Group, que mejoró un 4,28 %.