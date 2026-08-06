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06 de agosto de 2026 a la - 13:25

La Bolsa de Milán sube un 0,44 % en jornada de resultados y pendiente de avances en Ormuz

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Roma, 6 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,44 % hasta los 53.682,72 puntos en una jornada marcada por cierta volatilidad propia de la temporada de resultados y pendiente de la reacción de Estados Unidos ante el acuerdo de Irán y Omán sobre Ormuz.

Por EFE

El índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,45 % hasta los 56.371 enteros.

Durante la jornada de este jueves cambiaron de manos 411 millones de acciones por un valor de unos 4.190 millones de euros (unos 4.826 millones de dólares al cambio).

La aeroespacial Avio encabezó las ganancias con un incremento del 5,67 %, seguida de Banco Bpm (+3,93 %), la tecnológica Inwit (+2,38 %) y el grupo del sector de defensa Leonardo (+2 %)

Por el contrario, las pérdidas estuvieron encabezadas por Tenaris que cayó un 7,08 %, seguida de Buzzi (-1,26 %), Lottomatica Group (-1,07 %) y Unipol (-0,83 %).