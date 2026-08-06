La Bolsa de París sube un 0,35 % y marca nuevo récord histórico rozando los 8.700 puntos

El CAC-40 comenzó la sesión por encima de la barrera de los 8.700 puntos, que mantuvo casi hasta el final, con pocas oscilaciones.

Sólo en la última hora, después de haber tocado un máximo intradía récord de 8.742,53 puntos, el indicador de tendencia recortó ganancias y terminó en 8.699,71 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés se ha revalorizado un 3,47 %, mientras que en el último mes las ganancias son del 2,25 % y desde comienzos de año, del 6,75 %.

En lo que respecta a los valores, el gigante del lujo Hermès, que experimentó una gran volatilidad en los últimos días, fue el protagonista de la sesión al apuntarse el mayor incremento con diferencia, del 5,17 %.

Los otros ascensos más destacados del selectivo fueron los del operador de telecomunicaciones Orange (2,64 %), la compañía publicitaria Publicis (2,18 %), la sociedad de lujo Kering (1,92 %) y el proveedor de servicios informáticos a las empresas Dassault Systèmes (1,59 %).

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En el otro extremo, el fabricante de aviones Airbus experimentó el descenso más pronunciado, de un 1,16 %, seguido de la empresa de materiales de construcción Saint Gobain (0,96 %), el fabricante de motores aeronáuticos y espaciales Safran (0,92 %), la siderúrgica ArcelorMittal (0,81 %) y el constructor automovilístico Stellantis (0,72 %).