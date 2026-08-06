La Bolsa de São Paulo cae un 1,23 % tras señales de cautela del emisor sobre los tipos

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró la sesión en los 175.546 puntos y encadenó su tercera caída.

El Banco Central redujo el miércoles la tasa de interés hasta el 14 % anual y aunque la medida representa un alivio en el costo de los créditos, el comunicado del emisor fue interpretado como más cauteloso de lo esperado.

Ante las dudas sobre el futuro de la política monetaria, los operadores de la plaza paulista también optaron por la prudencia.

En la jornada pesó igualmente la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) decida subir sus tasas de interés antes de finalizar el año.

Con la nueva disparada de los precios internacionales del petróleo este jueves, por las tensiones en Oriente Medio, aumentaron las preocupaciones por el incremento en los costos de la energía y las consecuentes presiones inflacionarias a nivel mundial.

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Entre las acciones más afectadas del Ibovespa estuvieron las preferenciales del banco Bradesco, que retrocedieron 1,8 % y fueron las más vendidas de la jornada, tras reportar un aumento en la morosidad, según el balance trimestral.

Las mayores pérdidas fueron lideradas por los papeles de la cadena de gimnasios Smart Fit, que retrocedieron un 7,82 % y los de la compañía de alquiler de camiones Vamos (-6,33).

Entre tanto, los títulos preferenciales de la petroquímica Braskem y los de la constructora Cyrela, se apreciaron un 3,07 % y un 2,88 %, respectivamente, y encabezaron las ganancias.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció el 0,41 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,106 reales para la compra y 5,107 reales para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 16.940 millones de reales (unos 3.321 millones de dólares), según los resultados al cierre de la sesión.