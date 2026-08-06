La deuda de tarjetas de crédito supera 4.300 dólares por persona en EE. UU., según estudio

Nueva Jersey, en el tercer puesto, y Nueva York, en el décimo, registran una deuda por persona de 5.160 y 4.820 dólares, respectivamente, según un estudio de Achieve, una empresa de finanzas personales digitales, basado en datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El informe señala que el incremento de la deuda a nivel nacional refleja "una creciente presión financiera para millones de hogares" estadounidenses.

En Nueva Jersey, la deuda promedio aumentó 250 dólares en el último año, un 4,2 %, y los 5.160 dólares por persona se sitúan un 18,6 % por encima de la media nacional, lo que implica mayores pagos de intereses para los consumidores.

En Nueva York, el saldo promedio es un 10,8 % superior al promedio nacional.

California registró, sin embargo, el mayor incremento anual, con un aumento de más de 260 dólares en la deuda promedio por persona.

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Los estados con mayor deuda están principalmente en el oeste y noreste del país.

Misisipí, con un promedio de 3.030 dólares, Kentucky con 3.140 y Virginia Occidental, con 3.180 dólares, presentan los niveles más bajos.

El fundador y codirector ejecutivo de Achieve, Brad Stroh, destacó que el principal dato del estudio es que la deuda de tarjetas de crédito siguió aumentando en todo el país en 2025: "Las cantidades varían considerablemente, pero en ningún lugar del país el saldo promedio disminuyó durante el año. Esto sugiere que no se trata solo de un problema local", afirmó en una nota.

De acuerdo con Achieve, más de la mitad de las personas con deuda en sus tarjetas las utilizan para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios.