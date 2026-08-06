La mayor coalición opositora de Venezuela desea "avances reales" tras inicio del diálogo

"Nuestro compromiso estará con todo esfuerzo que produzca resultados concretos y contribuya al avance de la transición democrática, conforme a la hoja de ruta presentada al país", indicó la PUD en un comunicado publicado en X.

En este contexto, subrayó que el "cese de la persecución política", el regreso de los exiliados y la restitución de los derechos civiles y políticos son "condiciones indispensables para avanzar hacia una verdadera reconstrucción nacional", que además "exige instituciones legítimas y eficaces".

La PUD prometió trabajar por una "transición democrática, constitucional, pacífica y sostenible que permita reconstruir el país y abrir un futuro de libertad, justicia y prosperidad para todos".

En este diálogo, no participan Machado ni González Urrutia, quienes lideran la PUD, pero algunos de los partidos que integran el bloque, como Voluntad Popular y Primero Justicia, han respaldado las conversaciones, que encabezan por el chavismo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por el grupo de opositores la exdiputada Dinorah Figuera.

Machado y González Urrutia, quienes propusieron en mayo una negociación "seria" con el Gobierno y con el acompañamiento de EE.UU. para "restaurar la democracia", dijeron recientemente que no serán "obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales".

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Ambos aclararon que evaluarán el proceso "con base en logros concretos y verificables", entre los que mencionaron "la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones" y "un cronograma electoral presidencial oportuno".

Este jueves, en su primera reunión presencial, celebrada en la base aérea La Carlota de Caracas, las delegaciones acordaron mantener un primer ciclo de conversaciones hasta el próximo 12 de agosto, además de definir la metodología y las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordarán.