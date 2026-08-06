La ONU alerta que violencia y crisis humanitaria en Sudán del Sur amenazan las elecciones

Así lo expresó la enviada especial del secretario general, António Guterres, y jefa de la misión de la ONU en Sudán del Sur, Anita Kiki Gbeho, en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en el país, quien lamentó que no ha habido mejoras desde su última intervención ante el órgano, en abril.

Kiki Gbeho declaró estar "profundamente preocupada por los continuos enfrentamientos armados" entre las fuerzas estatales de Sudán del Sur (SSPDF, por sus siglas en inglés) y la oposición armada, el brazo guerrillero del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM‑IO).

Estos enfrentamientos se enmarcan en la escalada del conflicto que vive el país desde finales de 2025, especialmente en el estado de Jonglei, donde se encuentra Bor, su capital administrativa y su ciudad más grande.

También ha aumentado "la violencia intercomunitaria" en otros.

La representante describió un escenario dominado por los desplazamientos internos -se han registrado más de 420.000 de enero a junio-, de aquellos que huyen de la guerra en Sudán y buscan ser acogidos en Sudán del Sur -se estima unas 1,4 millones de personaso- y la amenaza por brotes de cólera y ébola.

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"La población civil sigue pagando el precio más alto, al enfrentarse a esta situación y perder vidas, hogares y medios de subsistencia como consecuencia de la inseguridad. La situación humanitaria sigue siendo extremadamente preocupante", lamentó.

La ONU destacó la promesa del presidente del país en marzo de no iniciar otra guerra tras la muerte de un importante comandante por parte de un grupo armado afiliado a la oposición, pero exigió que haya un cese de la violencia completo.

Además, exigió que el compromiso esté vinculado al alto el fuego firmado en diciembre de 2017 entre el Gobierno y varias facciones rebeldes, entre ellas SPLM‑IO.

Con este contexto, Kiki Gbeho alertó de que el país no cuenta con las condiciones para celebrar los comicios generales a finales de año.

Además, se suma la fragilidad de la confianza entre las partes y "la ausencia de figuras clave de la oposición".

"La población de Sudán del Sur merece una transición inclusiva, creíble y capaz de entregar la paz y la estabilidad por la que han esperado tanto", aseveró.