La OPS apoya recuperación de servicios de salud en zonas afectadas por sismos en Venezuela

En una nota de prensa, la OPS señaló que, a medida que la respuesta "evoluciona hacia una fase de recuperación, la cooperación (...) continúa orientada a apoyar la recuperación progresiva de los servicios de salud, la continuidad de la vacunación, la rehabilitación de establecimientos sanitarios y el fortalecimiento de las capacidades nacionales".

"La recuperación sanitaria requiere mantener la coordinación, fortalecer los servicios de salud y consolidar las capacidades desarrolladas durante la emergencia. La OPS reafirma su compromiso de seguir trabajando junto al Ministerio del Poder Popular para la Salud", aseguró el representante de la organización en el país, Armando de Negri Filho, citado en la nota.

Según cifras oficiales, el doble terremoto deja al menos 6.125 personas muertas, más de 16.700 heridas y cerca de 18.000 sin vivienda, así como daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

La OPS señaló que, durante la fase inicial, apoyó la respuesta sanitaria con el despliegue de especialistas nacionales e internacionales y la coordinación de la movilización de veintidós equipos médicos de emergencia (EMT) provenientes de catorce países, entre otras acciones.

Además, la organización brindó asistencia técnica para fortalecer la coordinación sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la vacunación, la salud mental y el apoyo psicosocial, así como facilitar la disponibilidad de 33,5 toneladas de medicamentos, insumos y equipos esenciales, según la nota.

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El organismo, cuya asesora del Departamento de Emergencias en Salud Liz Parra concluyó su misión como "comandante de incidente durante la fase inicial de la respuesta", agregó que seguirá brindando cooperación técnica "en coordinación con las autoridades nacionales y los socios" para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas y fortalecer el sistema de salud.