La Policía brasileña presenta cargos contra 16 personas por accidente aéreo con 62 muertos

Entre los acusados destacan el propietario de Voepass, José Luis Felicio; el entonces director de operaciones, Marcel Sarquis, y el entonces director de mantenimiento, Eric Cônsoli, así como otros responsables de la empresa y dos pilotos que volaron previamente en ese avión y no reportaron las fallas técnicas detectadas en el aparato.

El accidente ocurrió el 9 de agosto de 2024 cuando un avión ATR 72-500 de Voepass, que cubría la ruta entre Cascavel y São Paulo, cayó en pleno vuelo en una zona residencial en el municipio de Vinhedo, en el estado de São Paulo, causando la muerte de las 62 personas a bordo, 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

La mayoría de los 16 implicados han sido acusados del delito de atentado contra la seguridad del transporte aéreo calificado por la destrucción o caída de la aeronave con resultado de muerte, que es castigado con penas de entre 8 y 24 años de cárcel.

Las investigaciones de la Policía coincidieron con las conclusiones del informe de investigación oficial llevado a cabo por las autoridades aeroportuarias, que fue presentado la semana pasada y achacó el accidente a una acumulación de hielo, que causó una pérdida de potencia de la aeronave que llevó a la pérdida de control del avión.

Según el informe, la tripulación no ejecutó los procedimientos previstos ante las fallas del sistema de deshielo ni por las alertas de pérdida de potencia del avión.

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El comisario André Almeida Azevedo Ribeiro afirmó que los jefes de los pilotos habían dado instrucciones de no informar de los fallos en la aeronave con el fin de que las autoridades no impidieran los vuelos de Voepass.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) también determinó que la aeronave no debió de haber realizado el vuelo debido a una avería en el limpiaparabrisas derecho, dado que había previsión de lluvia durante el trayecto.

Tras la tragedia, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) suspendió las operaciones de Voepass en marzo de 2025 y, tres meses después, revocó el Certificado de Operador Aéreo (COA) de la compañía, impidiéndole continuar con vuelos comerciales.