La RDC prohíbe exportar concentrados de cobre y cobalto para potenciar refinado nacional

La medida está recogida en un decreto firmado el 29 de junio por los ministerios de Minas, Economía Nacional y Comercio Exterior, al que EFE tuvo acceso este jueves, que establece el nuevo marco para la comercialización y clasificación de los recursos del sector.

"El Ministerio, en colaboración con los Ministerios de Economía Nacional y Comercio Exterior, dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad, podrá prohibir la exportación de ciertos productos comercializables por incumplimiento de la política económica establecida por el Gobierno", indica el documento.

"Por consiguiente, se prohíbe la exportación de concentrados de cobre y cobalto", añade el decreto interministerial, de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Minas congoleño.

No obstante, el texto contempla la posibilidad de conceder exenciones temporales de un año a los titulares de derechos mineros y plantas de procesamiento por razones técnicas o económicas justificadas.

El decreto también introduce un marco regulatorio que fija un impuesto del 55 % sobre el valor comercial bruto de los "subproductos mineros de interés económico" (minerales traza recuperados durante el refinado del mineral principal) y otorga un período transitorio de tres meses en el que las mineras deberán declarar estos subproductos antes de la aplicación efectiva de la tasa.

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Con esta medida, la RDC busca aprovechar su posición como mayor proveedor mundial de cobalto y actor clave en minerales para la transición energética, como el cobre, con el objetivo de desarrollar su capacidad de procesamiento local y retener una mayor proporción de la riqueza extractiva.

De acuerdo al texto oficial, la prohibición responde a "la necesidad de incentivar a los operadores mineros a comercializar o exportar productos minerales de alto valor añadido".

La nueva disposición deroga la normativa que regía desde agosto de 2023 y sus correspondientes exenciones, sustituyéndola por este régimen más estricto.

Datos del Ministerio de Minas recogen que las exportaciones congoleñas de cobre alcanzaron en 2025 un récord histórico de 3,49 millones de toneladas métricas, mientras que durante el primer trimestre de este año se registraron 823.887 toneladas.

Respecto al cobalto, la RDC exportó el año pasado 100.015 toneladas métricas, una cifra inusualmente baja debido al bloqueo temporal aplicado a los embarques entre febrero y octubre de 2025 para frenar la caída de los precios internacionales por sobreoferta global.

Asimismo, en los tres primeros meses de 2026 el Ministerio contabilizó la salida de 51.940 toneladas de hidróxidos de cobalto (equivalentes a 17.054 toneladas de cobalto puro). Antes de decretarse la prohibición actual, la RDC operaba bajo un tope anual de exportación de 96.600 toneladas fijado para los ejercicios 2026 y 2027.