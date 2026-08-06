La sequía afecta ya al 80 % de Puerto Rico y provoca el racionamiento de agua

Según publicó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos, se declaró sequía extrema en la franja sur del centro y oeste de Puerto Rico, un 9,49 % de la isla, que hasta la semana pasada se mantenía en condiciones de sequía intensa.

El actual mapa del Monitor indica que, además de esta área con sequía extrema, gran parte del resto del territorio de la isla sufre sequía intensa (26,14 %) o moderada (32,14 %) o se encuentra anormalmente seco (11,17 %).

Además, en esta última semana, se extendió la sequía al centro-sur de Puerto Rico, y también desde el centro hacia el noreste.

Solo las zonas noroccidentales de este Estado Libre Asociado a EE. UU. recibieron suficiente lluvia para aliviar ligeramente la situación en algunas áreas.

El Monitor explicó que la sequía ha afectado "gravemente" a gran parte de la isla y que cualquier lluvia proporciona, en el mejor de los casos, "un alivio localizado y temporal fuera de las secciones noroccidentales".

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San Juan registró su julio más seco desde que comenzaron los registros en 1899 (0.54 pulgadas, 9 % de lo normal) y su período junio-julio más seco (2.06 pulgadas, 20 % de lo normal).

Dos importantes embalses -Carraízo y Cidra- han tenido que realizar ajustes operativos debido a sus bajos niveles de agua, mientras que otros cinco podrían necesitar ajustes similares próximamente.

El plan de interrupciones programadas afectará desde este viernes a unos 183,000 abonados que se abastecen del agua del embalse Carraízo. Los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos se verán impactados con turnos de racionamiento de 48 horas.

La gobernadora Jenniffer González firmó el pasado 31 de julio dos órdenes ejecutivas para declarar el estado de emergencia para el uso del agua y activar a la Guardia Nacional para proveer asistencia al Gobierno en el acarreo, distribución y purificación de agua.