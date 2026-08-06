La terna pone voluntad en Las Ventas ante una corrida de variadas complicaciones

Ante tal panorama, el mexicano Alejandro Adame tiró de un bien asumido oficio y sobre todo de firmeza, ya para aplacar la informal movilidad de un primero que repitió con escasa entrega y al que le hizo una faena de largo metraje que fue perdiendo intensidad a medida que la perdía también el animal.

Al cuarto lo recibió Adame con una apurada larga a portagayola antes de aplicarse con idéntica firmeza, solo que esta vez el de Fraile le volvió grupas a las primeras de cambio, obligándole a plantear el trasteo en tablas para poder así sacar algún natural estimable aun a costa de que, también pasado de faena, el toro le pusiera problemas para entrar a matar.

Alejandro Mora dejó los detalles de más calidad de la tarde con el capote, ya desde que le cuajó al primero de la sesión un mecido quite por verónicas, así como luego a la hora de parar y fijar a sus dos toros de salida, con tanta torería como eficacia.

Pero el cacereño no pudo sacar demasiado muleta en mano, ya que el cornalón segundo se rajó y se negó desde el tercio de banderillas, por mucho que Mora se lo pusiera fácil en los cites y en el templado trazo de unos pases que el animal apenas quiso seguir, mientras que el quinto solo respondió con violentos cabezazos a su sincero planteamiento.

El tercero de la tarde, que pareció tomar los engaños con nobleza acabó después por crecerse y por poner en ciertos apuros a Alejandro Peñaranda, que no acabó de encontrar las claves de colocación y distancia para que fluyeran mejor las embestidas.

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El del torero de Iniesta (Cuenca) fue un empeño tan voluntarioso como el que tuvo con el último, buscando siempre sacar algo en claro de un animal que se defendió frenándose y con secos tornillazos defensivos.

Seis toros de José Enrique Fraile de Valdefresno, de correcta presencia, aunque dispares de cuerna y volumen, siempre en tipo del encaste. De juego dispar, sacaron movilidad y distintas complicaciones, desde la aspereza defensiva o al falta de raza, con varios rajados en el último tercio.

Luis David Adame, de blanco y plata: cuatro pinchazos, media estocada y tres descabellos (silencio tras dos avisos); pinchazo y estocada (algunos pitos tras aviso).

Alejandro Mora, de blanco y oro: dos pinchazos y estocada atravesada que asoma (silencio); estocada desprendida delantera (silencio)

Alejandro Peñaranda, de grana y oro: pinchazo y estocada contraria (aviso y silencio); estocada delantera perpendicular y descabello (silencio).

Entre las cuadrillas destacó la brega de Rafael González con el quinto.

Corrida de toros, con apenas 2.000 espectadores en tarde noche de mucho calor.