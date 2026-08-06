La UA combatirá el ébola aldea por aldea para frenar la epidemia en el este de la RD Congo

Tras informar hoy de 1.801 muertes y 3.973 casos confirmados desde que se declaró el brote el 15 de mayo, el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, informó de que se cambiará el enfoque para responder al ébola en cada una de las 6.542 aldeas de la provincia de Ituri, epicentro del brote.

"Nuestro enfoque hoy estará en cada una de las 6.542 aldeas de Ituri. Nos darán a las personas que puedan ayudarnos a realizar entierros seguros y dignos. También a las personas que hablarán con ellos para garantizar que, cuando alguno tenga síntomas, pueda ir a hacerse la prueba y acepte ser aislado", dijo Kaseya durante su rueda de prensa virtual semanal.

Este cambio llega después de que en 12 semanas la expansión haya sido casi nueve veces mayor en casos confirmados y seis veces más en términos de muertes en comparación con la peor epidemia de ébola en la historia en África Occidental, cuando se registraron más de 28.600 casos y 11.300 fallecimientos de la cepa Zaire, concentrados mayoritariamente en Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona, entre 2014 y 2016.

De acuerdo con Kaseya, el modelo tradicional ha colapsado y más del 70 % de los nuevos casos diarios y más del 67 % de los fallecidos proceden de comunidades que no estaban identificadas en las listas de seguimiento.

Además, afirmó que no se volverá a "oír hablar de huelgas del personal sanitario" en la RDC, ya que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, le aseguró que tienen el dinero para pagar al personal sanitario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director de los CDC de África añadió que movilizarán fondos para servicios de salud gratuitos para todas las personas en Ituri y Kivu del Norte, que junto a Kivu del Sur y Haut-Uélé (este) y Tshopo (centro-norte) son las cinco provincias afectadas por el brote.

En este sentido, se apresurará la transformación digital para garantizar información de primera mano en las aldeas mediante la distribución de móviles para los agentes de salud comunitarios, y la instalación de Internet satelital.

También indicó que no se frenará la reapertura de las escuelas y se coordinará con el Ministerio de Educación para tomar medidas adecuadas y desarrollar un plan específico para atender a 270.000 personas desplazadas en campamentos y 100.000 en familias de acogida en Ituri con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Por último, se intensificará la cooperación transfronteriza para evitar la propagación del virus a países vecinos como República Centroafricana, Sudán del Sur y Uganda, que se declaró "libre de ébola" el 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico.

Los CDC de África se encuentran trabajando para acelerar los ensayos clínicos pero, de momento, han indicado que ampliarán la vacunación contra la cepa Zaire a las poblaciones de Ituri y Kivu del Norte porque quienes "están vacunados solo presentan síntomas leves".

"Vimos cero muertes entre las personas vacunadas. Todas las muertes que tenemos hoy corresponden a personas que no estaban vacunadas. Esto significa que hay un nivel de protección. Lo que estamos haciendo es ampliar ese ensayo clínico", subrayó.

Además, explicó que ampliarán el uso de antivirales como el Remdesivir para replicar el modelo de Uganda, donde la letalidad bajó al 10 %, administrándolo a todos los infectados y contactos del este congoleño.

Tras el anuncio de Estados Unidos de aportar 242 millones de dólares, los fondos internacionales para responder a la emergencia alcanzan los 700 millones de dólares (1.000 millones al incluir la ayuda humanitaria).

La actual crisis sanitaria se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios de la historia y el mayor registrado en la RDC, por delante del de 2018-2020 en el este del país (2.299 muertos y 3.481 casos), figurando ya como la decimoséptima epidemia en la nación africana y la de más rápida propagación.