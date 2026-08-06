Las proyecciones de inflación en Argentina bajan al 29,8 % para 2026

La nueva proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue corregida a la baja en 0,2 puntos porcentuales con respecto al sondeo anterior, hecho a finales de junio.

Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en junio último en el 33,5 % interanual y crecieron el 1,9 % con respecto a mayo, según los más recientes datos oficiales disponibles.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a julio de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el séptimo mes del año un 2 %, en comparación con junio.

El dato oficial de la inflación de junio se conocerá el próximo 13 de agosto.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central entre el 29 y el 31 de julio, los economistas privados proyectan para este mes de agosto una tasa de inflación del 1,8 %.

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El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluyó una proyección de inflación para este año del 10,1 %, que quedó superada con el dato del primer cuatrimestre, en el que los precios al consumidor acumularon un alza del 12,3 %.