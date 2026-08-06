Líderes de Honduras, Guatemala y Curazao llegan a Cali para investidura de De la Espriella

El alcalde de Cali, Alejandro Eder dio la bienvenida al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, mientras que el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, fue recibido por la canciller saliente de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

"En nombre del rey de los Países Bajos estamos acá para la posesión del nuevo presidente. Colombia y Curazao somos hermanos; es un placer estar acá y participar en esta gran celebración", afirmó Pisas, jefe de Gobierno de esa isla antillana.

La vicepresidenta de Guatemala también agradeció el recibimiento a su llegada al aeropuerto: "Un saludo afectuoso al pueblo colombiano, a este país tan maravilloso, tan grande, rico y diverso".

También llegaron ya a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, para asistir a la investidura, que se celebrará este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el primer cambio de mando celebrado fuera de Bogotá en la historia reciente del país.

Según Eder, en la investidura estarán, además del rey Felipe VI, de España; los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast.