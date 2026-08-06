Lula no asistirá a la investidura de De la Espriella en Cali y envía al canciller

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que será el jefe de la diplomacia brasileña quien asista a la ceremonia y, según su agenda, tiene previsto despegar a las 18:00 hora local (21:00 GMT) hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, para participar en la investidura que se celebrará este viernes.

Vieira también fue el encargado de representar a Brasil en la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a finales de julio en Lima, cita a la que Lula tampoco acudió.

En la víspera, el mandatario brasileño sostuvo una llamada telefónica de despedida con el presidente saliente, el progresista Gustavo Petro, en la que agradeció la estrecha colaboración entre ambos gobiernos y destacó la alianza construida en materia de integración regional y defensa de la democracia.

El derechista De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030 tras haberse impuesto en la segunda vuelta electoral al candidato progresista Iván Cepeda.