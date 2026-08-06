Maestros demandan a la mayor red universitaria de Texas por "censura" de temas sociales

En un comunicado emitido este jueves, Leonard Bright, uno de los profesores que lideran la demanda contra Texas A&M, tildó estas medidas como un "ataque a la libertad de expresión" y una "política de censura".

"Las universidades públicas no pueden simplemente prohibir las ideas que no les gustan", indicó Bright, quien ha sido profesor de Administración y Servicio Público por más de quince años.

El recurso, que Bright interpuso el pasado lunes junto a otros tres profesores, una asociación nacional de profesores universitarios y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), sostiene que las políticas implementadas por la universidad violan la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege la libertad de expresión.

Las directrices, que fueron aprobadas en noviembre del año pasado con una vigencia hasta el año 2030, prohíben que los profesores impartan cursos que "aboguen a favor de la ideología de género raza o algún tema relacionado con la orientación sexual o identidad de género".

A su vez, exige que, si un académico desea abordar estos temas en algunos cursos, que no pueden ser del plan de estudios básico, debe solicitar autorización del presidente de la universidad.

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Como consecuencia de estas restricciones, el sistema de Texas A&M, que abarca doce universidades en todo el estado, ha prohibido que se enseñen textos como 'El banquete' de Platón, partes de la 14 Enmienda de la Constitución que mencionan los derechos de la comunidad LGTBQ, o se muestre la película 'Moonlight' (2016), ganadora del Oscar a la mejor película, según detalló el recurso.

También han sido cancelados cursos sobre raza y etnicidad, religión y literatura LGBTQ+, mientras que el programa entero de Estudios de Mujeres y Género de Texas A&M fue eliminado.

Bright, quien es afroamericano, contó en el comunicado que su seminario de posgrado sobre ética en políticas públicas fue cancelado a los pocos días del inicio del primer semestre universitario de este año.

Texas A&M ha rechazado las acusaciones y aseguró que defenderá la política ante los tribunales.

“Creemos que esta demanda carece de fundamento y el sistema defenderá enérgicamente sus políticas y procedimientos”, dijo Chris Bryan, vicecanciller de Mercadotecnia y Comunicaciones del sistema, en declaraciones recogidas por medios locales.

La institución ha defendido los cambios como una manera de garantizar la “transparencia y rendición de cuentas” en sus universidades y sostiene que buscan equilibrar la libertad académica con la responsabilidad de los profesores.

Funcionarios de Texas A&M han señalado además que solo seis de los más de 5.400 cursos revisados para el semestre de primavera fueron cancelados.

La política de Texas A&M se enmarca en una ofensiva más amplia contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la enseñanza de cuestiones raciales y de género en las universidades públicas de EE.UU.

Texas prohibió en 2023 las oficinas y programas de DEI en las instituciones públicas de educación superior, mientras que estados como Florida han aprobado restricciones similares sobre el uso de fondos para estas iniciativas. La tendencia se ha intensificado bajo el Gobierno de Donald Trump, que ha presionado a las universidades para eliminar políticas y programas basados en criterios raciales y de género.