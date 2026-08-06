Marruecos dispuesto a acoger a sus menores si España elimina las trabas judiciales

"Marruecos ha asumido compromisos muy claros sobre este asunto. Existen instrucciones del rey (Mohamed VI) para trabajar en favor del retorno de estos menores no acompañados a su país de origen, Marruecos", afirmó.

La misma fuente sostuvo que parte de los medios de comunicación y de los actores políticos españoles abordan la cuestión de los menores no acompañados "como si Marruecos hubiera incumplido un compromiso", una interpretación que rechazó, al tiempo que criticó el uso de esta cuestión con fines "políticos".

Este compromiso no es nuevo, sostuvo la fuente, que recordó que el tema de retorno de los menores no acompañados ya había quedado recogido en un comunicado conjunto de los ministerios de Interior de Marruecos y España en junio de 2021, al tiempo que añadió que la identificación de los menores "no constituye un impedimento para su retorno".

"El obstáculo son las medidas administrativas y, en ocasiones, judiciales en España. El menor no puede regresar o no puede beneficiarse de esta operación de cooperación. Existen obstáculos en la legislación española vigente, en la que los menores reciben un tratamiento específico", apuntó.

La fuente añadió que algunas ONG defienden una posición que, a su juicio, favorece la permanencia de los menores en los centros de acogida en España. Esta situación, agregó, lleva a que se atribuya a Marruecos la falta de voluntad para proceder al retorno, cuando "la realidad es otra".

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"La realidad sobre el terreno es que Marruecos siempre ha estado abierto a esta cuestión y que, al más alto nivel del Estado, existía un compromiso. Marruecos cumple sus compromisos y desea seguir cumpliéndolos ahora, siempre que se levanten las trabas judiciales y administrativas, para poder trabajar de una manera fluida sobre este asunto", aseguró.

Ya en 2024, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, había reiterado la disposición de Rabat a acoger a sus menores no acompañados en países de la Unión Europea y había señalado las "lagunas" existentes en las legislaciones y los procedimientos europeos como uno de los principales obstáculos para su retorno.

Burita reclamó entonces soluciones a estas trabas, que, según afirmó, podían favorecer la actuación de las redes de tráfico de personas.