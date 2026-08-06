México descarta un brote de ciclosporiasis y mantiene vigilancia sanitaria

En un comunicado, la dependencia federal señaló que la situación se encuentra “bajo vigilancia” y precisó que no existe motivo de “alarma” por la enfermedad, pues los casos representan apenas el 0,00002 % de la población.

La declaración de la autoridad sanitaria ocurrió luego de que el miércoles México confirmara 33 casos de ciclosporiasis en el país y afirmara que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.

La SSa recordó que la ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, presente en distintas regiones del mundo y puede prevenirse mediante prácticas básicas de higiene en la preparación y consumo de alimentos.

Ante el riesgo de contraer la enfermedad, la autoridad recomendó medidas como el lavado de manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos y después de comer, y antes y después de ir al baño.

También sugirió lavar y desinfectar frutas y verduras con agua potable, consumir agua potable o desinfectada y mantener una adecuada higiene durante la preparación de los alimentos.

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Hasta ahora, Estados Unidos ha registrado un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, que superó en julio los 11.000 casos posibles por todo el país, mientras las autoridades estadounidenses investigan un brote asociado al consumo de lechuga y analizan su posible origen.

En paralelo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron este jueves de un brote activo de salmonela asociado a jalapeños procedentes de México, con 345 casos registrados y 36 hospitalizaciones.