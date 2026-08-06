México envía 1.557 militares a zona aguacatera tras cierre de exportaciones a EE.UU.

La dependencia detalló en una publicación en su cuenta oficial de X que entre las filas militares destacan 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 del Ejército Mexicano, quienes iniciaron un despliegue vía terrestre desde diferentes puntos del país con destino a Michoacán.

Al llegar, explicó el texto, "el personal se incorporará a las labores que desarrollan las 21/a. y 43/a. Zonas Militares, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad".

Lo anterior, apuntó, con la finalidad de "reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)".

Las tareas de las fuerzas armadas también buscarán inhibir el delito de extorsión en contra de los productores de aguacate, un crimen en el que están involucrados carteles del narcotráfico como Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros.

También especificó que entre las actividades operativas que realizarán los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se encuentran los patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas.

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Estas labores se realizarán en áreas conurbadas de los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

El mensaje emitido por la Defensa Nacional se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresara su interés de reanudar "lo más pronto posible" las exportaciones de aguacate, suspendidas tras el retiro de los inspectores estadounidenses por una alerta de seguridad.

La mandataria señaló, durante su conferencia matutina, que tras reunirse con aguacateros mexicanos, inició un plan de trabajo para "garantizar todavía más la seguridad" en Michoacán, además de que planteará a EE.UU. la posibilidad de que, "en el último de los casos", los inspectores estadounidenses sean sustituidos temporalmente por personal mexicano.

El Departamento de Estado mantiene a Michoacán en su nivel 4 de alerta de viaje, "no viajar", por terrorismo y delincuencia, y restringe los desplazamientos de empleados del Gobierno estadounidense por ese estado.

Según datos de la Sader, México exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501.824 toneladas del fruto.