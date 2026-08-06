México refuerza seguridad en Michoacán para reactivar exportaciones de aguacate a EEUU

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que tras reunirse con aguacateros mexicanos, inició un plan de trabajo para "garantizar todavía más la seguridad" en Michoacán, además de que planteará a EE.UU. la posibilidad de que, "en el último de los casos", los inspectores estadounidenses sean sustituidos temporalmente por personal mexicano.

"Esperamos que muy pronto se reanude (...) hay un muy buen plan de acción", afirmó.

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal solicitó, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la Secretaría de Agricultura (Sader), una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para reactivar las inspecciones.

"Se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura (...) para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), que también es una probabilidad", afirmó.

La presidenta señaló que el plan también contempla reforzar la presencia de la Guardia Nacional en otras zonas aguacateras de Michoacán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ha habido varias detenciones también muy importantes, pero hay otra zona importante donde nos piden que también haya presencia de la Guardia (Nacional), entonces vamos a enviar presencia", indicó.

Sheinbaum confió en que la suspensión tenga una duración limitada y descartó afectaciones económicas de gran magnitud si las inspecciones se reanudan en breve.

"Si es por tiempo breve, pues no va a tener afectación relevante (...) hay un muy buen plan de acción, entonces creemos que va a ser aceptado y que muy pronto se recupere toda la actividad", sostuvo.

La suspensión temporal de las actividades del personal agrícola de Estados Unidos en Michoacán frenó desde el miércoles las certificaciones y los embarques de aguacate hacia ese país, después de que la Embajada estadounidense emitiera una alerta por una "amenaza contra intereses" de Estados Unidos.

La medida afecta a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en los empaques autorizados para exportar aguacate desde Michoacán, principal estado productor del fruto en México.

El Departamento de Estado mantiene a Michoacán en su nivel 4 de alerta de viaje, "no viajar", por terrorismo y delincuencia, y restringe los desplazamientos de empleados del Gobierno estadounidense por ese estado.

La Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) informó que únicamente podrá procesarse la fruta recibida antes de la suspensión, mientras permanecen detenidos los nuevos embarques con destino al mercado estadounidense.

Según datos de la Sader, México exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501.824 toneladas del fruto.

No es la primera vez que Washington interrumpe las inspecciones por motivos de seguridad.

En febrero de 2022 suspendió temporalmente las certificaciones tras amenazas contra un inspector en Uruapan y, en junio de 2024, volvió a detenerlas después de que dos empleados del USDA fueran agredidos y retenidos mientras realizaban labores oficiales.

En ambos casos, las inspecciones se reanudaron días después tras reforzarse los protocolos de seguridad para el personal estadounidense.