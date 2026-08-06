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06 de agosto de 2026 a la - 22:45

Ministro de Economía argentino celebra firma en Quito del acuerdo automotriz con Ecuador

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Quito, 6 ago (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, celebró este jueves la firma en Quito de un nuevo acuerdo comercial automotriz con Ecuador, que reduce del 28 % al 10 % el arancel general aplicado a los vehículos argentinos y que fue suscrito durante la visita oficial del presidente Javier Milei al país andino.

Por EFE

Además, el acuerdo establece un acceso libre de aranceles para automóviles eléctricos e híbridos y autopartes.

Caputo consideró que esto supone "un paso muy importante" para que la industria automotriz argentina recupere presencia en la región, atraiga inversiones y fortalezca su competitividad.

También proyectó que durante el próximo año se dupliquen las exportaciones actuales del sector hacia Ecuador.

El acuerdo automotor fue suscrito en la capital ecuatoriana durante la visita oficial de Milei a Ecuador, en una ceremonia encabezada por el mandatario argentino y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

Además de este, este jueves se firmaron otros cinco acuerdos de cooperación en materia de ciberdefensa, extradición, energía y lucha contra la pesca ilegal.