Ministro de Economía argentino celebra firma en Quito del acuerdo automotriz con Ecuador

Quito, 6 ago (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, celebró este jueves la firma en Quito de un nuevo acuerdo comercial automotriz con Ecuador, que reduce del 28 % al 10 % el arancel general aplicado a los vehículos argentinos y que fue suscrito durante la visita oficial del presidente Javier Milei al país andino.