Ministro de Economía argentino celebra firma en Quito del acuerdo automotriz con Ecuador

Además, el acuerdo establece un acceso libre de aranceles para automóviles eléctricos e híbridos y autopartes.
Caputo consideró que esto supone "un paso muy importante" para que la industria automotriz argentina recupere presencia en la región, atraiga inversiones y fortalezca su competitividad.
También proyectó que durante el próximo año se dupliquen las exportaciones actuales del sector hacia Ecuador.
El acuerdo automotor fue suscrito en la capital ecuatoriana durante la visita oficial de Milei a Ecuador, en una ceremonia encabezada por el mandatario argentino y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.
Además de este, este jueves se firmaron otros cinco acuerdos de cooperación en materia de ciberdefensa, extradición, energía y lucha contra la pesca ilegal.