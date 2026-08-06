Muere Sydney Towle, de 26 años, creadora de contenido que relató su lucha contra el cáncer

Towle fue diagnosticada a los 23 años con este cáncer poco frecuente y agresivo, después de acudir a una sala de emergencias por la presencia de una masa y la sensación de ardor en el abdomen, y transformó en contenido para las redes sociales su experiencia como paciente oncológica.

La joven compartía en primera persona su tratamiento, mostrándose a sí misma en el hospital cuando recibía quimioterapia, pero también su emoción por actividades típicas de una veinteañera, como viajar o ir de compras, y sus reflexiones sobre lo injusto de estar enferma.

De acuerdo con la revista People, el pasado mes de mayo su equipo médico le recomendó parar el tratamiento, que incluía su participación en un ensayo clínico, y pasar a cuidados paliativos porque el cáncer se había extendido, pero decidió cambiar de especialistas.

En esos momentos, Towle hizo una de sus últimas apariciones públicas al viajar a Miami, donde fue modelo de una firma de bañadores para pacientes oncológicas en la Semana de la Moda de Baño, donde consideró un reto salir y exponer sus cicatrices de las cirugías.

El diario The New York Times señala que la joven afrontó acoso en internet de gente que cuestionaba que estuviera enferma, y en una entrevista en mayo de 2025 ella dijo sentir "lástima de que estén tan enfadados porque vivir con cáncer pueda verse diferente a lo que ellos creen".

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En redes sociales, sus familiares publicaron hoy una foto en la que la joven posa sonriente en la cima de una montaña al atardecer y la describieron como "un rayo infinito de sol", así como "hija, hermana y amiga de mucha gente", para la que desearon un eterno descanso tras su fallecimiento ayer miércoles.

Miles de seguidores le dejaban hoy mensajes de condolencia, y otros tantos se dirigían a ella como una amiga, al destacar su optimismo y al recordarla como una "inspiración" por compartir su experiencia con el mundo.