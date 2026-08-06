ONG afirma que nueva orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento es inconstitucional

"La Corte Suprema ya decidió este asunto: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución", afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Agregó que, "cualquier orden ejecutiva que intente reescribir la ciudadanía por nacimiento tendrá el mismo destino que la anterior".

La organización reaccionó así a la orden ejecutiva firmada este jueves por Trump, con la que busca volver a restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento al argumentar que el fallo del Tribunal Supremo aún permite excluir de ese beneficio a los hijos de mujeres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, entre otros supuestos.

La ACLU también rechazó ese argumento y sostuvo que no existe una estimación oficial del Gobierno federal sobre el llamado "turismo de maternidad".

Según un memorando elaborado por la organización, la mejor aproximación disponible sitúa esos casos en apenas el 0,3 % de los nacimientos en Estados Unidos, por lo que considera que la Administración utiliza ese fenómeno para justificar políticas antiinmigrantes más que para responder a un problema real.

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Trump había firmado una orden similar el 20 de enero de 2025, el día de su investidura para un segundo mandato, pero el Tribunal Supremo la dejó sin efecto al considerar que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.