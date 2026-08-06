ONG culpa al Gobierno de fallas eléctricas en Venezuela y descarta que sea por El Niño

"No es El Niño, es Delcy Rodríguez quien tiene la situación de los apagones en el país", dijo ante medios nacionales el dirigente político y director de la ONG, Jesús Armas, desde la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), ubicada al norte de Caracas.

El pasado martes, Rodríguez inspeccionó una central termoeléctrica en el estado Carabobo (norte) para evaluar los trabajos de modernización y recuperación del sistema eléctrico, afectado por constantes fallas desde hace más de una década.

Días antes, pidió ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del ‘Superniño’ y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.

"Si bien el fenómeno de El Niño, sin duda alguna, va a impactar el agua en Venezuela, va a causar sequías (...) lo cierto es que nosotros teníamos energía de respaldo que era toda una capacidad instalada termoeléctrica para suplir esto", agregó Armas.

Exigió además un plan que involucre la participación privada, tanto en la construcción de obras como en la operación del sistema eléctrico, el cual fue nacionalizado en 2007 por órdenes del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

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De acuerdo con Armas, 87 % del sistema eléctrico en Venezuela está inoperativo, sin mencionar detalles o fuentes de la cifra.

Esta semana, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que un equipo de expertos técnicos del Departamento de Energía de su país realizó un diagnóstico técnico de la principal hidroeléctrica de la nación caribeña para definir una ruta de modernización del sistema eléctrico.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.