ONG vincula la crisis migratoria y el movimiento de protesta juvenil GENZ212

"Hay un vínculo entre lo que ocurrió en Ceuta y Melilla y la GENZ como movimiento de protesta y esperanza de los jóvenes", dijo este jueves a EFE la activista Khadiya Ryadi durante un acto en defensa de las víctimas del movimiento que continúan en prisión.

Ryadi explicó que los jóvenes marroquíes salieron a la calle para exigir un "Marruecos de libertad, de derechos y de justicia social", las mismas razones por las que otros tantos decidieron emigrar a España al no encontrar "esa misma justicia social".

Para la activista, son "las mismas aspiraciones", aunque encauzadas por vías diferentes.

"Los que saben como organizarse lo hicieron mediante protestas pacíficas pero los jóvenes sin formación piensan que la manera de decir que no pueden vivir más con esta situación es huyendo y buscándose la vida en otra parte", sostiene.

Las protestas de estos jóvenes, lideradas por el grupo GENZ212, comenzaron el 27 de septiembre con manifestaciones en diferentes regiones del país en las que se reclamaban reformas en educación y salud, aunque derivaron en algunos actos violentos que supusieron la detención de cientos de jóvenes y menores de edad.

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"Exigimos que sean liberados. Es lo que hace falta, es lo que el Estado debe hacer. Tiene que liberar a estos jóvenes. Son personas inocentes y están en prisión", apuntó Ryadi.

Fatima, nombre ficticio de la madre de un joven que fue arrestado, explicó a EFE que su hijo fue detenido después del colegio por estar en las calles de la ciudad de Salé cuando se dieron estas protestas.

El joven, de 19 años, fue acusado a diez años de prisión y, para su madre, su "hogar se ha desmoronado". Sigue esperando novedades o algún "rayo de esperanza para que estos chicos puedan terminar sus estudios y continuar con sus vidas", cuenta.

Diez meses después, Marruecos vive una crisis migratoria sin precedentes que estalló la pasada semana, cuando unas 70.00 personas cruzaron a Ceuta. El cruce masivo ha dejado 82 víctimas mortales según las autoridades españolas y 11 en territorio marroquí, según Rabat.