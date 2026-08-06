Oposición se compromete a que diálogo con chavismo se traduzca en resultados concretos

"Asumimos con plena responsabilidad el compromiso histórico que representa esta nueva etapa del proceso político, enmarcada en el plan de tres fases para avanzar hacia la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política", indicó este grupo en un mensaje publicado en X.

Este plan, prosiguió, se logrará mediante el "fortalecimiento de las instituciones democráticas, la ampliación de libertades políticas y la construcción de una transición pacífica que permita a los venezolanos consolidar la democracia, la estabilidad y la prosperidad".

Asimismo, agradeció el respaldo expresado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a este proceso de negociación con el chavismo.

Este jueves, el Gobierno de Venezuela y un grupo opositor instalaron formalmente la mesa de diálogo, impulsada por Estados Unidos, para avanzar hacia una transición en el país suramericano, así como para atender las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.125 fallecidos.

Las delegaciones se encontraron cara a cara en la base aérea La Carlota de Caracas, luego de que el pasado fin de semana comenzaran el proceso de diálogo a través de una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Figuera.

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Figuera llegó el miércoles a Venezuela y reiteró a la prensa local que en la negociación se abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea "creíble y confiable", la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones entre el Gobierno chavista y un grupo opositor en Caracas, un diálogo que definió como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en el país suramericano.

"Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.