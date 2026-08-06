Opositor venezolano Guanipa dice que el diálogo puede ser una oportunidad para la libertad

En el video, compartido en su cuenta de X, señaló también que el país está "a la expectativa frente a las negociaciones", cuyas conversaciones, respaldadas por Estados Unidos, iniciaron con una llamada telefónica el pasado sábado 1 de agosto.

El inicio del nuevo diálogo está liderado por el presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015.

La opositora, quien vive en España, arribó el miércoles a Venezuela, acompañada de una comisión de exdiputados del 2015, para continuar con las negociaciones, en las que no participarán la líder opositora María Corina Machado y su abanderado, Edmundo González, quienes han manifestado que esperan que este acercamiento conduzca a unas elecciones presidenciales.

En su publicación, Guanipa pide que en el diálogo se respete "el espíritu de lo sucedido el 28 de julio del año 2024" cuando la oposición denunció fraude en las elecciones presidenciales luego de que el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó presidente a el ahora depuesto Nicolás Maduro, sin publicar los resultados detallados.

"Necesitamos la liberación de todos los presos políticos civiles y militares, un nuevo TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) y un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales lo más pronto posible, con Maria Corina Machado como candidata", agregó Guanipa.

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En las conversaciones, la delegación del Gobierno está representada por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, quien la preside.

Del otro lado de la mesa están Figuera y los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Figuera dijo a medios nacionales, tras su llegada al país, que el proceso tomará tiempo y que no será "hasta diciembre de 2026" cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo.