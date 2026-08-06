Opositora Machado lamenta muerte de preso político venezolano-uruguayo y culpa al Gobierno

"Otra víctima de la crueldad infinita de este régimen. Hoy lamentamos profundamente la muerte de José 'Pepe' Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años, quien falleció tras sufrir el horror del secuestro y la injusticia", dijo Machado en un mensaje en X.

Además, señaló que el arresto domiciliario de Breijo era una "forma de cautiverio".

Más temprano, el Comité de Derechos Humanos de su partido Vente Venezuela (VV) publicó un comunicado publicado en X en el que señaló que la responsabilidad de la muerte de Breijo "recae plenamente sobre el régimen, que lo privó arbitrariamente de su libertad en el año 2023 bajo el absurdo e infundado señalamiento de 'terrorismo'".

Además, denunció que Breijo permaneció más de dos años detenido en el Centro Penitenciario de Tocuyito, donde sufrió "desnutrición severa, perdiendo más de 50 kilos de peso, y un deterioro irreversible de su salud, especialmente de su sistema respiratorio".

El comité recordó que, el pasado mayo, cuando regresó a su casa en la capital luego de que le otorgaran arresto domiciliario, Breijo "descubrió que uno de sus propios captores, un funcionario del GOES (Grupo de Operaciones Estratégicas), había invadido y desvalijado su apartamento".

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"Todas estas arbitrariedades destruyeron progresivamente la vida de José Breijo y lo condujeron a una muerte que pudo y debió evitarse", expresó el comité, que exigió una investigación independiente.

El pasado 27 de mayo, Breijo, detenido luego de tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes, logró recuperar su vivienda pero sin ningún tipo de mobiliario.

Breijo dijo entonces a EFE que a la medianoche de ese día un hombre llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su apartamento.

En la vivienda solo había una mesa, un mueble y una nevera, todas pertenecientes al funcionario policial que invadió su hogar, así como una cama donada por sus vecinos.

El 28 de mayo fue trasladado a un centro de salud para tratar diversas dolencias, según informó entonces la Defensoría del Pueblo.

Ese mismo mes el Gobierno informó de la muerte, ocurrida en julio de 2025, del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el 17 de mayo de este año.