Orsi celebra la vuelta al sistema educativo de jóvenes que estaban desvinculados

"En el 2024, de los 6.000 gurises (jóvenes) que no estudiaban solo se revincularon 300. A partir del 2025 esto cambió, estamos volviendo a vincular un 42 % (2.844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises. Seguimos", escribió el mandatario en cuenta de la red social X.

Según los resultados de la primera etapa de la estrategia de revinculación educativa, Volver a los Sueños, 2.844 de los 6.812 niños y adolescentes que no asistían a centros educativos retomaron sus estudios.

De acuerdo con esto, cerca del 1 % de los 406.000 menores de edad beneficiarios de asignaciones familiares -una prestación económica que el Estado brinda a los niños o menores de edad a cargo de familias que perciben hasta una determinada cantidad de dinero mensual- permanecen fuera del sistema.

Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, destacó en una conferencia de prensa que el año pasado se logró una vinculación de más de 2.000 menores, cifra que en 2026 ascendió a más de 2.800.

"La estrategia es una apuesta que hace el presidente Orsi el año pasado cuando nos plantea la necesidad de no hacer lo mismo que se venía haciendo. Lo que se venía haciendo era suspender la asignación y con eso volvían 300 estudiantes a la educación formal", detalló.

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Asimismo, detalló que diferentes organismos trabajaron en conjunto para localizar e intentar revincular a los jóvenes que no estaban estudiando, colectando información de cuáles eran los motivos de esta situación.

"Nosotros creemos que esto es lo que hay que hacer para garantizar el derecho a la educación y para ver cómo se resuelven aquellas situaciones que aparecen en el contacto de los equipos", dijo Caggiani, quien apuntó que algunas de las razones son cuidados de familiares, seguridad en la comunidad, inclusión o barreras en el transporte.