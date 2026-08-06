Paraguay desmantela laboratorio de falsos fármacos para adelgazar y detiene a 3 brasileños

En el operativo se detuvo a tres hombres acusados de vender el producto en redes sociales, pero su bajo coste hizo saltar las alarmas de las autoridades.

Tras iniciar las pesquisas, dieron con el laboratorio clandestino en una lujosa casa de la capital del departamento de Amambay, explicó la fiscal a cargo de la investigación, Katia Uemura, al canal ABC TV.

"Hemos encontrado varios equipamientos y maquinarias para la producción de medicamentos", aseguró la funcionaria.

Asimismo, explicó que en la vivienda se hallaron "elementos para el envoltorio" de los falsos medicamentos, como embalajes de cartón y lapiceros inyectables.

El subcomisario Marcelo Ojeda, del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, explicó que los hombres, todos de origen brasileño, pedían a las personas que se interesaban por la tirzepatida que acudieran a una farmacia que regentaban en un reconocido centro comercial de la ciudad, donde hacían los despachos.

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"Sacaban un producto propio de ellos", señaló en referencia a la fórmula del producto.

La tirzepatida se vende al menos bajo 3 nombres comerciales en Paraguay, donde en los últimos meses han ocurrido casos de robos del producto para luego venderlos en el mercado negro.

En enero pasado, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de Paraguay (Dinavisa) alertó sobre el robo de este medicamento en las farmacias locales para luego, presumiblemente, comercializarlo de manera ilegal en las fronteras con Brasil y Argentina.

El pasado 9 de julio, unos 15 sujetos armados ingresaron a un almacén de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la ciudad de Mariano Roque Alonso (centro), junto a Asunción, la capital del país, para robar una gran cantidad de botellas de tirzepatida y otras mercancías, valoradas en tres millones de dólares, que habían sido previamente incautadas.