Partido de Leopoldo López celebra el inicio formal del diálogo entre chavismo y oposición

"El objetivo de este mecanismo es reinstitucionalizar nuestro país y convocar a unas elecciones libres, en las que podamos recuperar la democracia en Venezuela", subrayó VP en su cuenta de X.

El Gobierno de Venezuela, liderado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y el grupo opositor, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, instalaron este jueves formalmente y en persona la mesa de diálogo en compañía de sus equipos.

Hasta el momento, las delegaciones no han ofrecido declaraciones, por lo que se desconocen los detalles de esta primera reunión presencial.

Figuera, quien defiende la continuidad de la AN elegida en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de las curules, llegó a Venezuela el miércoles desde España.

Tras su llegada, la opositora reiteró a la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias del doble terremoto, que dejó más de 6.000 fallecidos, 16.709 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

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También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral -actualmente controlado por el chavismo- para que sea "creíble y confiable", la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".

Además, aclaró que el proceso tomará tiempo y que será "hasta diciembre" próximo, cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo.

Estados Unidos aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones entre el chavismo y el grupo opositor venezolano, que definió como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en la nación petrolera.