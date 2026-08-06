Partido de Machado culpa al Gobierno por la muerte del preso político venezolano-uruguayo

En un comunicado publicado en X, el comité señaló que la responsabilidad "recae plenamente sobre el régimen, que lo privó arbitrariamente de su libertad en el año 2023 bajo el absurdo e infundado señalamiento de 'terrorismo', tras haber tomado una fotografía a una bandera en un establecimiento comercial de Caracas".

Además, denunció que Breijo permaneció más de dos años detenido en el Centro Penitenciario de Tocuyito, donde sufrió "desnutrición severa, perdiendo más de 50 kilos de peso, y un deterioro irreversible de su salud, especialmente de su sistema respiratorio".

El comité recordó que, el pasado mayo, cuando regresó a su casa en la capital luego de que le otorgaran arresto domiciliario, Breijo "descubrió que uno de sus propios captores, un funcionario del GOES (Grupo de Operaciones Estratégicas), había invadido y desvalijado su apartamento".

"Todas estas arbitrariedades destruyeron progresivamente la vida de José Breijo y lo condujeron a una muerte que pudo y debió evitarse", expresó el Comité de DD.HH. de VV, que exigió una investigación independiente.

El 27 de mayo pasado, Breijo, detenido luego de tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes, logró recuperar su vivienda pero sin ningún tipo de mobiliario.

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Breijo dijo entonces a EFE que a la medianoche de ese día un hombre llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su apartamento.

En la vivienda solo había una mesa, un mueble y una nevera, todas pertenecientes al funcionario policial que invadió su hogar, así como una cama donada por sus vecinos.

El 28 de mayo fue trasladado a un centro de salud para tratar diversas dolencias, según informó entonces la Defensoría del Pueblo.

Ese mismo mes el Gobierno informó de la muerte, ocurrida en julio de 2025, del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el 17 de mayo de este año.