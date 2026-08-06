Paz dice que "una nueva Bolivia está naciendo", al conmemorar 201 años de independencia

Paz ofreció un mensaje en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial, donde en 1825 el país nació a la vida republicana tras alcanzar su independencia de España.

El presidente dijo que, en las elecciones generales de 2025, Bolivia "ha decidido iniciar un nuevo ciclo que está marcado con la verdad como base de la transformación moral de la patria".

"Una nueva Bolivia está naciendo", aseguró Paz y reiteró que los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), dejaron al país "arrasado y moribundo", en alusión a la crisis económica que arrastra el país desde hace unos años.

"Estamos ordenando la casa protegiendo al pueblo, sin sacrificar la soberanía ni la dignidad de la patria. Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares y otras tuvieron un costo para la familia pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro", aseguró.

El mandatario destacó entre las acciones de su Administración la "recuperación de la confianza", que se tradujo en la estabilización de la economía, la disminución del "riesgo país de 2.200 puntos a 421 puntos", la implementación del nuevo régimen cambiario flexible "que permitió normalizar gradualmente el mercado de las divisas".

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Agradeció la "grandeza del pueblo al enfrentar cambios, como reordenar el gasto público", o el retiro de la subvención a los combustibles "que ya no era sostenible".

También resaltó una "modernización" del Estado, con acciones para eliminar la burocracia en trámites, el fortalecimiento de la ciudadanía digital y la intervención en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que tuvo problemas por la calidad del combustible.

Según Paz, la protección a las familias "mientras se ordena el país" se implementó con el incremento de algunos bonos para adultos mayores y menores de edad, el alivio financiero de las microempresas, y más personal e internet para los sectores de salud y educación, entre otras.

La cuarta decisión fue "abrir Bolivia al mundo" para, según dijo, restablecer relaciones diplomáticas con algunos países, profundizar acercamientos con otros y gestionar apoyo ante organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, aseguró que se aplica "una nueva gobernabilidad" junto a las autoridades departamentales y municipales y sostuvo que su Gobierno hará "acuerdo con instituciones, no con políticos".

La sexta decisión fue la apuesta por el diálogo ante el reciente conflicto social que durante siete semanas entre mayo y junio mantuvo paralizadas a varias regiones, señaló.

Paz reconoció que en nueve meses "no se puede cambiar" lo hecho en 20 años de las gestiones anteriores y anunció la creación de un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, para combatir la corrupción en la administración pública.

"Amemos la patria, nos podemos tropezar, nos podemos equivocar, y si lo hemos hecho pido disculpas como presidente a nombre del Gobierno”, agregó.