Periodistas de Pakistán condenan la nueva normativa del Gobierno contra medios extranjeros

Las nuevas normas, recogidas en las Directrices de Facilitación para Medios Extranjeros 2026, van más allá de los corresponsales extranjeros y cubren a periodistas paquistaníes, 'freelancers', colaboradores, traductores y a cualquiera que trabaje "en cualquier calidad" para organizaciones de noticias internacionales.

La normativa establece que el registro en el Ala de Publicidad Exterior del Ministerio de Información es un requisito previo para la acreditación y exige un Certificado de No Objeción (NOC) de dicho ministerio para cualquier cobertura informativa fuera de Lahore, Karachi e Islamabad, las principales ciudades del país.

Las nuevas reglas surgen tras las críticas del Gobierno a la cobertura internacional de las elecciones y a los disturbios en la Cachemira administrada por Pakistán, por las que acusó a cadenas de televisión como Al Jazeera y la BBC de sesgo e información selectiva.

En medio de las críticas, el Gobierno ordenó a los periodistas de medios extranjeros que abandonaran Cachemira "inmediatamente", instándoles a obtener un NOC antes de regresar y añadiendo que muchos habían entrado en la región sin el permiso requerido en primer lugar.

El presidente de la PFUJ, Afzal Butt, y el secretario general, Arshad Ansari, afirmaron que la notificación equivale a "atacar la libertad de expresión e imponer restricciones a la libertad de prensa".

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"¿Cómo pueden los corresponsales extranjeros y sus colegas pakistaníes ejercer sus deberes profesionales tras esta notificación?", señalaron ambos dirigentes en un comunicado.

El organismo exigió al Gobierno la retirada inmediata de esta "prohibición", añadiendo que también afectará negativamente al empleo de los paquistaníes que trabajan con medios internacionales.

"Si no se aceptan las demandas de la PFUJ, no nos quedará más remedio que recurrir a protestas y manifestaciones", advirtió el gremio periodístico.

Las normas también otorgan al Gobierno amplias facultades para suspender o revocar el registro o la acreditación de los periodistas que trabajan para medios extranjeros, alegando uso indebido de la acreditación, no notificación de cambios de empleo y conductas consideradas contrarias a la "ideología, soberanía, seguridad u orden público" de Pakistán.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) situó a Pakistán en el puesto 153 de 180 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026. El grupo señala, además, que Pakistán es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el trabajo periodístico.