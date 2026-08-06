Políticos rusos quieren excluir de elecciones al único partido que critica la guerra

"Bueno, no he escuchado ni una sola palabra, condena o muestra de solidaridad de Yábloko hacia quienes ahora están sufriendo (...) No quiero que nadie vuelva a engañar a los electores. De verdad que no quiero", dijo Guennadi Ziugánov, el octogenario líder comunista, a la agencia RIA Nóvosti.

Estas críticas se producen justo después de que la Comisión Electoral Central (CEC) aprobara las listas de Yábloko, que figura en segundo lugar tras el partido del Kremlin, Rusia Unida.

"No conozco ni un solo caso en el que hayan prestado ayuda a los que sufren allí, a quienes combatieron en el frente. Y es que si queremos sobrevivir, debemos vencer allí. Al fin y al cabo, se ha declarado una guerra de total exterminio contra el mundo ruso", señaló.

En la misma línea, Serguei Mironovo, líder del partido Rusia Justa, que al igual que los comunistas cuenta con representación en la Duma o cámara de diputados, instó el miércoles al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General a que investiguen el comportamiento de Yábloko, la única formación opositora legal en Rusia.

"No hay que permitir que ese partido utilice la campaña electoral con fines antirrusos", escribió Mirónov en Telegram, y añadió que los miembros de ese partido en muchas ocasiones han demostrado ser, "de manera soterrada o abierta, traidores a la patria"

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Acusó a Yábloko, que aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz con Ucrania, de "vender" a Rusia a Occidente, de apoyar a 'agentes extranjeros' y de estar en contra de la conocida como 'operación militar especial'.

"Y esto en el quinto año de guerra, cuando nuestros chicos y ciudadanos mueren a manos del régimen criminal de Kiev", añadió.

Ambos políticos apoyan obedientemente desde hace años todas las decisiones estratégicas del presidente ruso, Vladimir Putin, incluida la guerra, el antagonismo con Occidente y la persecución de los derechos fundamentales.

Yábloko, que participa en la campaña bajo el lema de 'Por la paz y la libertad', presentó 269 candidatos por listas y 135 por circunscripciones electorales.

Aunque ha recibido el visto bueno de la CEC, las listas de Yábloko fueron rechazadas por las comisiones electorales locales en el caso de las asambleas municipales de San Petersburgo y la capital de la región noroccidental de Carelia, donde cuenta con más partidarios.

Además, varias decenas de sus candidatos más populares, incluido su líder, Nikolái Ribakov, han sido excluidos por criticar la guerra o por extremismo, por colgar en las redes imágenes del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni.

Las autoridades y otros partidos sistémicos temen que Yábloko aglutine el voto de protesta contra la campaña militar, que dos tercios de los rusos quieren que se detenga cuanto antes, según los sondeos.

La oposición en el exilio ha abierto un debate sobre la necesidad de llamar a sus partidarios dentro y fuera de Rusia a votar por Yábloko, partido al que perteneció en sus inicios Navalni, pero que abandonó por discrepancias con la dirección.

Algunos activistas llaman al boicot de los comicios, al considerar que las autoridades manipularán los resultados para que Rusia Unida renueve su mayoría constitucional.

El 10 de julio fue declarado como 'agente extranjero' el opositor ruso y exaspirante presidencial, Borís Nadezhdin, lo que le inhabilitó como candidato a la Duma, tras lo que ahora se encuentra en París.

Putin, que figura en la propaganda del partido del Kremlin por primera vez desde 2007, dio a mediados de mes el pistoletazo de salida a la campaña oficialista con el lema 'Todo por la Victoria'.

Si Putin ha sufrido un desplome de casi 20 puntos en las encuestas de opinión en los últimos meses comparable al que experimentó en 2018 cuando aprobó la controvertida reforma de las pensiones, Rusia Unida también vive uno de sus peores momentos.

Según fuentes independientes, el partido oficialista está por debajo del 30 % en intención de voto, debido a la mala situación económica, el bloqueo de internet y las consecuencias de la guerra de Ucrania, que en las últimas semanas ha incrementado notablemente sus ataques con drones contra refinerías, causando una grave crisis de combustible en todo el país, y almacenes de comercio electrónico.