Portugal crea un marco legal único para transportes ferroviarios, incluidos funiculares

El Ejecutivo del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, explicó en un comunicado que aprobó un decreto-ley que habilita este nuevo marco jurídico que, entre otros, establece reglas para la construcción, explotación, mantenimiento y concesión de licencias, así como para la certificación de los profesionales que desempeñan funciones críticas para la seguridad.

Según el Gobierno, la medida contribuirá a aumentar la confianza de los usuarios, promover la calidad y la fiabilidad de los servicios prestados, garantizar mayores niveles de accesibilidad y apoyar el desarrollo sostenible de la movilidad urbana y turística en Portugal.

Este nuevo régimen englobará los sistemas de transporte ferroviario metropolitano, metro ligero, tranvías, trenes ligeros turísticos y en línea o red ferroviaria aislada, transporte por cable, en concreto, ascensores y funiculares, incluidas las instalaciones por cable clasificadas como de interés histórico, cultural o patrimonial que hayan entrado en servicio antes del 1 de enero de 1986.

El funicular de Glória, uno de los más turísticos de la capital de Portugal, descarriló en septiembre de 2025, dejando 16 víctimas mortales y más de una veintena de heridos.

De acuerdo con un informe preliminar publicado en octubre, el siniestro del funicular de Glória se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano, Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL).

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El accidente provocó dudas y críticas sobre los sistemas de seguridad que regían este tipo de transportes históricos, que estuvieron durante meses cerrados al público.