Presidente dominicano viajará a Colombia para asistir a la investidura de De la Espriella

Como parte de su agenda, el mandatario dominicano sostendrá reuniones con otros jefes de Estado antes de la ceremonia oficial, de acuerdo con un comunicado del Ejecutivo local, que no ofreció más detalles al respecto.

Asimismo, Abinader participará en el saludo protocolar ofrecido por el presidente electo y su esposa, Ana Lucía Pineda, a los jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y demás autoridades invitadas.

Posteriormente, asistirá a la ceremonia de investidura en la que De la Espriella asumirá formalmente la Presidencia de Colombia.

Está previsto que el presidente Abinader y la delegación oficial regresen a la República Dominicana la noche del viernes.