Primer ministro de Pakistán llega a Arabia Saudí en medio de tensiones entre EEUU e Irán

La agencia de noticias oficial saudí SPA dijo en una breve nota que Sharif llegó a Yeda y fue recibido en el aeropuerto internacional Rey Abdulaziz por el vicegobernador de La Meca, Saud bin Mishaal, el ministro de Medio Ambiente del reino árabe, Abdulrahman bin Abdulmohsen y el embajador paquistaní en Arabia Saudí, Ahmed Farooq, entre otros.

El medio estatal no reveló la agenda de la delegación paquistaní, que también incluye a su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, y al jefe del Ejército, Asim Munir, pero está previsto que Sharif se reúna con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

Exteriores de Pakistán informó este jueves en un comunicado que las conversación se centrarán en "la consolidación de las relaciones bilaterales" y en "el intercambio de opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés mutuo".

Asimismo, el portavoz de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, dijo en su rueda de prensa semanal que Islamabad "seguirá participando activamente en las iniciativas diplomáticas y apoyando todos los esfuerzos sinceros encaminados a lograr una solución integral, justa y duradera a este conflicto".

Pakistán ha desempeñado un papel central en los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán, y forma parte, junto con Arabia Saudí, Egipto y Turquía, de un grupo de países que ha respaldado las negociaciones para intentar contener la crisis en Oriente Medio.

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La visita de dos días a Arabia Saudí se produce, según la diplomacia paquistaní, "en un contexto de crecientes tensiones en el Golfo” y servirá para “profundizar la cooperación estratégica, mejorar la coordinación multilateral y reforzar una alianza anclada en décadas de confianza mutua".

Pakistán y Arabia Saudí mantienen históricamente estrechos vínculos políticos, militares y económicos, reforzados en septiembre pasado con la firma de un acuerdo estratégico de defensa mutua.