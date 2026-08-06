Primer vuelo con pasajero de un dron taxi en la historia de Kazajistán

"La aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) realizó un vuelo de demostración (...), en el marco del torneo internacional Juegos del Futuro 2026. Este es el primer vuelo de este tipo con un pasajero en la historia de Kazajistán", reza el comunicado de Transportes de la república centroasiática.

La aeronave está diseñada para transportar a dos pasajeros, alcanza velocidades de hasta 130 km/h y tiene capacidad para vuelos de hasta 35 kilómetros.

El ministerio informó de que la fase inicial del proyecto incluirá la organización de rutas de demostración y turísticas de entre 5 y 30 minutos de duración sobre los lugares de interés natural, cultural e histórico de Kazajistán.

Se espera que en el futuro, los drones aéreos se integren en la infraestructura de transporte del país y complementen las opciones de movilidad actuales, también con la opción de brindar atención médica de emergencia, la extinción de incendios y logística, entre otras funciones.

"Como parte de la colaboración internacional, se prevé localizar la producción de sistemas aéreos no tripulados de pasajeros en Kazajistán, lo que contribuirá al desarrollo de nuevas competencias en ingeniería de alta tecnología, la creación de empleo y la ampliación de la cooperación industrial", señaló el ministerio.

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El Ministerio de Transporte trabaja actualmente en la creación de un marco legal y de infraestructura para la implementación de la movilidad aérea urbana.

Ya se han aprobado enmiendas legislativas que regulan la operación de aeronaves de este tipo y los sistemas de control de tráfico aéreo no tripulados.