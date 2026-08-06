Prisión preventiva para un afgano acusado de asesinar a una británica en Grecia

El sospechoso, un excampeón de boxeo de 26 años, ha sido imputado por homicidio intencionado, robo e infracciones de la ley de armas.

El supuesto asesinato de la mujer, identificada como Elisabeth Jane Ross por la prensa británica, ha causado gran revuelo en el Reino Unido.

Durante su declaración ante el juez, el sospechoso guardó hoy silencio ya que, según alegó su abogado defensor, el expediente del caso "está incompleto" y espera a que se complete con información adicional antes de dar explicaciones.

Tras esto, el tribunal decidió imponer prisión preventiva al acusado, que había llegado a Grecia en 2016 a los 15 años como inmigrante menor no acompañado.

Desde entonces se había convertido al cristianismo y se casó con una mujer británica, que conocía a la víctima, que estaba pasando una temporada en Grecia para trabajar para una fundación benéfica.

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Durante la investigación preliminar, el acusado negó haber matado a Ross y aseguró haberla encontrado el 15 de julio por la noche muerta en el baño de la casa donde se alojaba temporalmente.

Al temer ser culpado por su muerte, dijo haber trasladado el cuerpo a un edificio abandonado en el barrio ateniense de Kypseli, una versión que no convenció al juez de instrucción.

El hombre se habría apoderado además de las tarjetas bancarias y el teléfono móvil de la víctima, retiró dinero de su cuenta, mientras enviaba mensajes a sus familiares en el Reino Unido para despistarlos e impedir que la buscaran.

Según la prensa griega, el testimonio de su esposa fue clave para la detención del hombre el domingo pasado.

La mujer contó que durante la noche del presunto crimen se despertó en torno a la medianoche y vio que su esposo no estaba en casa.

Al consultar la ubicación de su marido por teléfono móvil, descubrió que éste estaba en el apartamento donde vivía Ross.

Cuando le llamó por teléfono, éste respondió que estaba viendo un partido de fútbol en una cafetería cercana y que solo había pasado por el apartamento de Elisabeth para ir al baño.

"No sé qué decirles pero todo lo anterior me hizo sentir extraña. Especialmente al combinar fechas, mensajes y el comportamiento de mi esposo, tengo varios pensamientos que me incomodan", dijo la mujer en su testimonio, según el semanario Proto Thema.