República Dominicana registra una inflación interanual de 5,47 % en julio

El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,19 % en julio, lo que representa una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios respecto al promedio observado durante el primer semestre del año, de acuerdo con un comunicado del banco emisor.

La institución explicó que la disminución estuvo influenciada, principalmente por la caída de 0,14 % en el grupo transporte, resultado de las recientes reducciones en los precios de los combustibles, entre ellos las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP).

En cuanto a la inflación subyacente, el indicador registró una variación mensual de 0,30 % en julio y una tasa interanual de 4,96 %, permaneciendo dentro del rango objetivo establecido por la autoridad monetaria.

El Banco Central destacó que la inflación subyacente permite evaluar con mayor precisión la tendencia de los precios, al excluir productos y servicios de alta volatilidad, como algunos alimentos, combustibles, tarifas reguladas, transporte, bebidas alcohólicas y tabaco.