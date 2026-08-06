Reunión técnica de la misión multinacional para Ormuz, liderada por Francia y R. Unido

Fuentes diplomáticas europeas anunciaron la organización de ese encuentro de una coalición de la que forman parte más de una treintena de países (entre los que no está España) sin precisar quiénes eran los participantes, más allá de señalar el carácter "técnico" de la cita.

La constitución de la misión se formalizó en mayo, después de una reunión de dirigentes el 17 de abril copresidida por Francia y el Reino Unido, con la idea de movilizar sus capacidades diplomáticas, económicas y militares para garantizar la libertad de circulación por el estrecho de Ormuz.

Se trataba de desbloquear ese paso estratégico, por el que antes de la guerra circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, cuyo bloqueo se ha convertido en el principal elemento de presión de Irán en su pulso bélico con Estados Unidos.

Para ello, y amparándose en las reglas de la ONU sobre el derecho del mar, se planteaban diferentes medidas, como aplicar instrumentos de reaseguro para los operadores marítimos que utilizan el estrecho o su desminado.

Todo ello se tenía que llevar a cabo a condición de que se detuvieran las operaciones militares, y manteniendo al margen de la misión a los contendientes

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En la práctica, teniendo en cuenta que las hostilidades no han cesado completamente pese al acuerdo de alto el fuego suscrito en junio entre Washington y Teherán, esos instrumentos no han llegado a trasponerse sobre el terreno.