Rodrigo Paz ofrece disculpas por su ausencia en la investidura del presidente de Colombia

Paz lo anunció en su discurso en la sesión de honor del Parlamento por los 201 años de la independencia del país, realizada en la Casa de la Libertad en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial.

"Aprovecho para saludar al presidente electo y disculpándome, estará presente una delegación boliviana mañana (viernes)", señaló el mandatario boliviano, sin dar mayores detalles sobre su ausencia.

Paz, que este 8 de agosto cumplirá nueve meses de Gobierno, recordó que llamó por teléfono a De la Espriella para felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Colombia y que la "primera frase" que el futuro gobernante colombiano le dijo fue "viva Bolivia, carajo".

"Y yo le dije 'viva Colombia, carajo'. Felicidades, Colombia, felicidades por tu decisión y por tu democracia", agregó.

En Bolivia este viernes está previsto un desfile militar por los 201 años de creación de las Fuerzas Armadas.

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Abelardo de la Espriella asumirá este viernes en Cali, en el suroeste de Colombia, el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos.

De la Espriella sucederá en el puesto al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la "desobediencia civil" contra el Gobierno del abogado ultraderechista.

El Gobierno de Bolivia tuvo un momento de tensión con Petro, quien en mayo afirmó que Bolivia vivía una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica", en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigían la renuncia de Paz.

Bolivia expulsó a la embajadora colombiana, Elizabeth García, el pasado 20 de mayo al considerar como una "injerencia" esas declaraciones de Petro, a lo que Colombia replicó con el cese de funciones del encargado de la embajada boliviana en Bogotá.

Días antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la Cancillería boliviana anunció que el Gobierno de Paz buscaba restituir embajadores con ese país una vez se conocieran los resultados de esa elección.