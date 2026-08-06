Seis fallecidos y 22 heridos en un accidente de autobús en el noreste Argelia

Según Protección Civil, el vehículo de pasajeros volcó cuando se desplazaba "por una vía lenta" en Constantina -a unos 380 kilómetros de la Argel- y se "despeñó por un talud de poca altura", en unas circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades.

Con este, son tres los siniestros de autobús registrados en este país en la última semana, con un saldo total de 37 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

El pasado viernes, 27 personas perdieron la vida y 42 sufrieron lesiones de diversa magnitud cuando el autobús "de gran tamaño" en el que viajaban se precipitó por una pendiente en la localidad de Boumerdés, unos 45 kilómetros al noreste de la capital.

Un día después se registró un nuevo siniestro de transporte de pasajeros en Timimoun (centro) -una ciudad-oasis ubicada en una zona desértica del Sáhara, a unos 1.200 kilómetros de Argel-, al colisionar un autobús con un camión, causando cuatro fallecidos y 42 heridos.

Aunque los accidentes de autobús en Argelia son frecuentes, la última semana ha sido especialmente trágica con el suceso de Boumerdés, el siniestro de mayor magnitud en el último año, seguido de otro ocurrido en agosto de 2025, en el que fallecieron 18 personas.

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El Gobierno argelino puso en marcha el pasado septiembre un proyecto para la renovación de autobuses, al reconocer que la gran mayoría superaban los 30 años de antigüedad, lo que "aumenta notablemente" el riesgo de accidentes por fallos mecánicos.